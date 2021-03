V Evropskem parlamentu znova soočenje mnenj o svobodi medijev v Sloveniji

Bruselj, 26. marca - V okviru skupine Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije poteka to popoldne razprava o Sloveniji, v kateri so najprej soočili mnenja o položaju medijev. Vodja skupine Sophie in 't Veld je v odziv na navedbe o večinsko "levih" novinarjih v Sloveniji izpostavila vprašanje, po katerih merilih se novinarje opredeljuje kot "leve".