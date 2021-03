Kontrolorji združenih ognjev se bodo usposabljali na območju Mirnske doline, Suhe krajine in Postojne

Ljubljana, 28. marca - Sodelujoči na mednarodnem tečaju kontrolorjev združenih ognjev se bodo od ponedeljka do petka usposabljali v Mirnski dolini, Suhi krajini in na osrednjem vadišču SV Postojna. Usposabljanje bodo podpirale posadke letal in helikopterjev SV ter ameriških letalskih sil, potekalo pa bo med 9. in 18. uro, v četrtek tudi med 19.30 in 22.30.