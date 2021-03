Civilna iniciativa Danes in Eko krog s peticijo za pitno vodo

Ljubljana, 26. marca - Civilna iniciativa Danes in Eko krog sta pozdravila odločitev ministrstva za okolje in prostor, da iz obravnavanega predloga novele zakona o vodah umakne enega od spornih členov, a opozarjajo, da drugi v predlogu ostaja. Nasprotujejo členu, ki dovoljuje posege na vodnih in priobalnih zemljiščih, svoje nestrinjanje pa so podkrepili tudi s peticijo.