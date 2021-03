Lažni domeni vodili do SDS in Nove24, v stranki napovedali ovadbo

Ljubljana, 26. marca - Neznanec je na spletu registriral domeni nazi.si in naci.tv, ki sta vodili do strani SDS in Nove24. Obe domeni so v podjetju DHH, kjer sta bili registrirani, že deaktivirali. V SDS bodo zaradi zlorabe podatkov stranke podali ovadbo zoper neznanega storilca, poročata spletni portal 24ur in Slovenske novice na spletu.