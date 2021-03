Hrvaška prihodnji teden nekoliko spreminja ukrepe na meji

Zagreb, 26. marca - Na Hrvaškem bodo 1. aprila uvedli tisto, kar je že jasno, da bo vsebovala uredba EU o potovanjih z napovedanimi digitalnimi potrdili, je danes izjavil hrvaški notranji minister Davor Božinović. Povedal je, da bodo vstop v državo brez negativnega testa PCR omogočili potnikom, ki so preboleli covid-19, in tistim, ki so se cepili.