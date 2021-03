V Državni galeriji v Stuttgartu razstava Beuys - kurator

Stuttgart, 28. marca - V letu, ko v Nemčiji in v Avstriji s številnimi razstavami obeležujejo 100. obletnico rojstva nemškega avantgardnega kiparja in uprizoritvenega umetnika Josepha Beuysa, so v Državni galeriji v Stuttgartu pripravili razstavo Joseph Beuys - kurator. Kot piše na spletni strani galerije, postavitev raziskuje Beuysove metode prezentacije.