Število prodaj stanovanjskih nepremičnin lani najnižje v šestih letih

Ljubljana, 27. marca - Cene stanovanjskih nepremičnin so se lani v primerjavi s predlani zvišale za 5,2 odstotka. Najbolj ali za 5,4 odstotka so se povečale cene novih stanovanj. Število prodaj stanovanjskih nepremičnin je bilo za približno 17 odstotkov nižje kot predlani in najnižje v zadnjih šestih letih.