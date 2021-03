Ljubljanska borza: Indeks dopoldne tik nad gladino

Ljubljana, 26. marca - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi pridobil za 0,08 odstotka. Med blue chipi prve kotacije se dražijo delnice Cinkarne, NLB in Krke, cenijo pa delnice Telekoma in Triglava. Vlagatelji največ zanimanja kažejo za slednje. Z njimi so zaenkrat opravili nekaj več kot 700.000 evrov prometa.