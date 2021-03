Usposabljanja za prijavo v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila

Ljubljana, 27. marca - Vsak, ki se želi vključiti v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz programa razvoja podeželja 2014-2020, se mora udeležiti predhodnega usposabljanja. Ta bodo potekala 31. marca, 21. aprila in 3. maja, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.