V zadnjem četrtletju na zasebno potovanje šest odstotkov prebivalcev Slovenije

Ljubljana, 26. marca - V zadnjih treh mesecih leta 2020 je naj vsaj eno zasebno potovanje odšlo okoli 114.000 ali šest odstotkov prebivalcev Slovenije, starih vsaj 15 let. "To je najmanj, odkar statistični urad spremlja turistična potovanja prebivalcev Slovenije," so sporočili z urada. V enakem predlanskem obdobju jih je zasebno potovalo 448.000 ali 25 odstotkov.