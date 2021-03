Poljska PiS in madžarski Fidesz družno proti "lovu na čarovnice" Sophie in 't Veld

Bruselj, 26. marca - Delegaciji poljske stranke PiS in madžarske Fidesz v Evropskem parlamentu sta danes v skupni izjavi protestirali proti izjavam nizozemske evroposlanke Sophie in 't Veld (Renew), ker da je posredno priznala, da "evropska levica zlorablja evropsko zakonodajo za pregon vlad članic". Poslanko so obtožili "političnega lova na čarovnice".