Smrekar: Vse vlade doslej so videle šport le ob velikih mednarodnih uspehih

Planica, 27. marca - Smučarska zveza Slovenije (SZS) je zaradi pandemije novega koronavirusa sezono začela z okrog milijona evrov primanjkljaja, toliko je odštela še za testiranja tekmovalcev in druge zdravstvene in higienske ukrepe. Predsednik SZS Enzo Smrekar je ob tem dejal, da "so vse vlade doslej šport videle le ob velikih mednarodnih uspehih".