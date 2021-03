Cepivi Pfizerja in Moderne učinkoviti tudi pri nosečnicah

Washington, 26. marca - Cepivi Pfizer/BioNTech in Moderne proti covidu-19 sta učinkoviti tudi pri nosečnicah in doječih materah, njihova protitelesa pa se potem lahko prenesejo na dojenčke, kaže raziskava, objavljena v četrtek v znanstveni ginekološki reviji American Journal of Obstetrics and Gynecology.