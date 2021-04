Tedenski pregled - svet od 26. 3. do 1. 4.

Ljubljana, 2. aprila - V velikonočnem tednu, ko so priprave na največji krščanski praznik znova potekale v znamenju pandemije covida-19, so se še naprej vrstile razprave o porazdelitvi cepiv v EU. V več evropskih državah so se znova odločili za zaostritev omejevalnih ukrepov. Po tednu dni blokade pa se je medtem vendarle sprostil promet skozi Sueški prekop.