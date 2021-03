V velenjskem vrtcu Lučka nov oddelek za najmlajše

Velenje, 28. marca - V enoti Lučka Vrtca Velenje bodo v četrtek odprli nov oddelek za najmlajše, stare od enega do dveh let. Z novim oddelkom bo v Vrtcu Velenje skupaj že 89 oddelkov. Za dodatno enoto so se v Vrtcu Velenje odločili, ker v zadnjih letih opažajo potrebo po dodatnih oddelkih za najmlajše otroke. V novo enoto bo vključenih 14 otrok.