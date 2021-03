V Mehiki covid-19 zahteval več kot 200.000 življenj

Ciudad de Mexico, 26. marca - V Mehiki, ki je po številu smrtnih žrtev covida-19 za ZDA in Braziliji tretja najbolj prizadeta država, je covid-19 do četrtka zahteval več kot 200.000 življenj. Za boleznijo je umrlo 200.211 ljudi, potem ko je v 24 urah umrlo še 584 covidnih bolnikov, so sporočili z ministrstva za zdravje.