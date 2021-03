V Galeriji Vodnikove domačije šarmantne, humorne in poetične ilustracije Vendi Vernić

Ljubljana, 26. marca - V Galeriji Vodnikove domačije bo od danes na ogled razstava originalnih ilustracij mednarodno priznane zagrebške ilustratorke Vendi Vernić z naslovom Čez črto. Vendi Vernić v ilustracijah v koherentno celoto spaja številne tehnike, ob tem pa njena dela na sugestiven način in z natančnimi detajli komunicirajo like, značaje in vzdušje, piše v najavi.