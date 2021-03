V Mestnem muzeju razstava o Ljubljani v času vojne za Slovenijo

Ljubljana, 26. marca - V Mestnem muzeju Ljubljana so ob praznovanju 30-letnice Republike Slovenije pripravili razstavo Ljubljana v času vojne za Slovenijo leta 1991. Postavitev z izborom fotografij in časopisnih izsekov, opremljenih s krajšimi besedili, ter posnetki takratnega medijskega poročanja obuja spomin na poletje 1991. Na ogled je od danes do 27. junija.