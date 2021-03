Mediji: V Srbiji razveljavili sodbo Kameniku zaradi preprodaje droge

Celje, 26. marca - Sodba srbskega sodišča, na katerem so Kristijana Kamenika leta 2016 na že tretjem sojenju ob njegovi odsotnosti obsodili na leto in devet mesecev zapora ter na 10 let izgona iz države po prestani kazni, ker naj bi leta 2004 v njihovo državo pretihotapil 576 gramov heroina iz Slovenije, je razveljavljena, danes poročata Večer in Slovenske novice.