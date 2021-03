Vodilna Tampa izgubila, Zibanejad s šestimi točkami do rekorda

New York, 26. marca - Tampa Bay, vodilna ekipa severnoameriške profesionalne hokejske lige je vknjižila sedmi poraz v sezoni. S 3:4 je izgubila na gostovanju pri Dallasu in ima zdaj na lestvici le še dve točki prednosti pred New York Islanders, ki so po podaljšku v gosteh s 4:3 premagali lanskega polfinalista vzhoda Boston. Uspešna je bila tudi tretjeuvrščena Carolina.