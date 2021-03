Miami brez Dragića do petega zaporednega poraza, prvaki do četrtega

Miami, 26. marca - Košarkarsko moštvo Miami Heat je v severnoameriški ligi NBA izgubilo še peto tekmo zapovrstjo, saj so bili boljši Portland Trail Blazers s 125:122. Za vročico znova ni zaigral slovenski as Goran Dragić, ki ima še naprej težave s hrbtom. Poleg podprvakov lige NBA so tudi prvaki Los Angeles Lakers doživeli nov poraz.