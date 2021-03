Washington, 26. marca - V ZDA so v četrtek presegli 30 milijonov okužb z novim koronavirusom, zaradi katerega je doslej umrlo več kot 546.000 ljudi. Univerza Johnsa Hopkinsa poroča, da so okužbe in smrti v četrtek spet narasle, in sicer na več kot 86.000 oziroma več kot 1450.