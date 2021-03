Direktorji tehnoloških velikanov pod udarom v ameriškem kongresu

Washington, 26. marca - Odbor za energijo in trgovino predstavniškega doma ameriškega kongresa je imel v četrtek na vročem stolu direktorje Twitterja, Facebooka in Googla, ki so se branili obtožb, da zatirajo konservativne glasove, obenem pa tudi, da so s širjenjem dezinformacij prispevali k napadu na kongres 6. januarja.