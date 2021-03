Vrh EU pozval k naslovitvi vprašanja hitrosti dostave cepiv v duhu solidarnosti

Bruselj, 26. marca - Voditelji članic EU so v četrtek v skupni izjavi pozvali k naslovitvi vprašanja hitrosti dostave cepiv proti covidu-19 "v duhu solidarnosti" v okviru razdeljevanja dodatnih desetih milijonov odmerkov cepiva BioNTecha in Pfizerja, ki so jih preusmerili iz drugega polletja v drugo četrtletje.