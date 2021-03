Newyorške borze končale v zelenem

New York, 25. marca - Glavni indeksi na newyorški borzi so po dveh dneh trgovanja z izgubo današnji dan zaključili v zelenem. Trgovci so iz tehnoloških delnic indeksa Nasdaq prešli v ciklične indekse Dow Jones in S&P 500, piše francoska tiskovna agencija AFP. Vlagatelje namreč skrbi, da se bodo zvišale obrestne mere, kar bi zavrlo tehnološka podjetja.