Celjanke še drugič v dveh dneh boljše od Grosupeljčank

Celje, 25. marca - Košarkarice Cinkarne Celja so v 48 urah odigrale še drugo tekmo proti ekipi Grosupljega, tokrat sta se zasedbi na zadnji tekmi 12. kroga državnega prvenstva pomerili v Celju. Državne prvakinje domačinke so bile tudi tokrat pretrd oreh za Grosupeljčanke in so zmagale z 78:42.