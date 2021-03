Evropski parlament v širitvenih poročilih podprl evropsko prihodnost Zahodnega Balkana

Bruselj, 25. marca - Evropski poslanci so podprli evropsko prihodnost držav Zahodnega Balkana. V poročilih o napredku in resolucijah so Albanijo, Severno Makedonijo, Srbijo in Kosovo pozvali, naj se še naprej osredotočajo na reforme na ključnih področjih, kot sta vladavina prava in učinkovito delovanje demokratičnih institucij, so navedli v parlamentu.