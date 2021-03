Zakonskemu predlogu zaščite otrok, udeleženih v kazenskem postopku, se obeta podpora

Ljubljana, 25. marca - Predstavitve stališč poslanskih skupin so pokazale, da se predlogu zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke v DZ obeta visoka podpora. V večini poslanskih skupin ocenjujejo, da je hiša za otroke potrebna, in pozdravljajo način, na katerega je načrtovana.