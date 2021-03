Koper, 25. marca - Nogometaši Portugalske so v tekmi 1. kroga evropskega prvenstva do 21 let v skupini D v Kopru premagali Hrvaško z 1:0. Edini gol na tekmi je v 68. minuti dosegel nogometaš Porta, Fabio Vieira. Na prvi tekmi skupine so mladi Švicarji premagali Anglijo z 1:0.