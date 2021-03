Kamničanke s težavo do vodstva z 1:0

Kamnik, 25. marca - V Kamniku se je začel finale ženskega državnega odbojkarskega prvenstva, v katerem igrata tradicionalna tekmeca Calcit Volley in Nova KBM Branik. Prvo tekmo so dobile Kamničanke, a težje od pričakovanj, saj sta ekipi morali igrati pet nizov. Štajerke so vodile z 2:1, na koncu pa je bil izid 3:2 (12, -28, -23, 20, 14) v korist Calcita.