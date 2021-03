Počivalšek: Ne more biti nekdo pri nas in igrati za dve ekipi

Ljubljana, 25. marca - Svet SMC je danes razpravljal o programski prenovi, usmeritvah do volitev in povezovanju stranke, govorili pa so tudi o poslancih SMC Janji Sluga, Igorju Zorčiču in Branislavu Rajiću. Kot je dejal prvak SMC Zdravko Počivalšek, gre SMC naprej, z njimi pa so lahko tisti, ki so na ladji. "Ne more biti nekdo pri nas in igrati za dve ekipi," je dodal.