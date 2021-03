Vrh EU ponuja Turčiji pozitiven razvoj v odnosih, če bo konstruktivna

Bruselj, 25. marca - Voditelji članic EU so danes ponudili Turčiji pozitiven razvoj v odnosih, če se razmere ne bodo ponovno zaostrovale in če bo drža Ankare konstruktivna. Konkretne odločitve so v tem primeru napovedali junija. Izpostavili so sicer tudi, da vladavina prava in temeljne pravice ostajajo ključna skrb.