Za Tandeja prvi testi po sprejemu v UKC Ljubljana obetavni

Planica, 25. marca - Današnjo prvo od štirih tekem planiškega finala sezone je zaznamoval grd padec svetovnega prvaka Norvežana Daniela Andreja Tandeja v poskusni seriji. Kmalu po padcu so planiški organizatorji potrdili, da je Tande v "stabilnem stanju", zdaj pa se zdravi v ljubljanskem kliničnem centru. Prvi testi so "obetavni", so sporočili iz OK Planica.