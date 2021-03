Beloruska opozicija z novimi protesti proti Lukašenku

Minsk, 25. marca - Razpršene skupine protestnikov so danes skušale oživeti gibanje proti predsedniku Aleksandru Lukašenku, ki je po zatiranju s strani oblasti zamrlo. Oblasti so v odgovoru na proteste središče prestolnice napolnile z vojaškimi vozili, aretirale so tudi več aktivistov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.