Evroposlanci komisiji v primeru odlašanja pri pogojevanju sredstev EU z vladavino prava zagrozili s tožbo

Bruselj, 25. marca - Evropski parlament je danes zagrozil s pravnim ukrepanjem proti Evropski komisiji, če bo ta še naprej odlašala z uveljavitvijo mehanizma pogojevanja črpanja evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava. Komisiji so v resoluciji dali do 1. junija čas za pripravo smernic za uporabo tega mehanizma, so sporočili iz parlamenta.