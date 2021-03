Udeležba strank na nedeljskem posvetu o epidemiji, kot kaže, ne bo popolna

Ljubljana, 25. marca - Strankarska zastopanost na nedeljskem pogovoru o epidemiji covida-19 ne bo popolna, kažejo odzivi strank. Tako v LMŠ ne vidijo potrebe po pogovoru na Brdu pri Kranju, poudarili so, naj vlada opravi svoje delo. Nekatere stranke pa udeležbo pogojujejo. V SD si želijo sprememb pri ukrepih in upravljanju epidemije, v SAB pa dostop do informacij.