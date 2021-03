Evroposlanci bodo predlog covidnega potrdila obravnavali po nujnem postopku

Bruselj, 25. marca - Evropski parlament bo predlog Evropske komisije o digitalnem zelenem potrdilu, ki bo olajšal varno in prosto gibanje med pandemijo covida-19, obravnaval po nujnem postopku in tako omogočil njegovo sprejetje do poletja, so danes odločili evroposlanci. Trije poslanci iz Slovenije so glasovali proti temu, do česar je bil kritičen premier Janez Janša.