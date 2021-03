V EU več družbenih omrežij z različnimi ukrepi proti širjenju dezinformacij o cepivih

Bruselj, 25. marca - Evropska komisija je danes objavila nova poročila spletnih velikanov Twitter, Youtube, TikTok, Google in Microsoft o ukrepih, ki so jih februarja sprejeli proti širjenju dezinformacij o cepivih. Med drugim so omogočili dodatna opozorila pri nepotrjenih informacijah in brisali zavajajoče vsebine, so sporočili iz Bruslja.