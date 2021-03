Ljubljanska občina z anketo za izboljšanje ukrepov in vsebin na Šmarni gori

Ljubljana, 25. marca - Mestna občina Ljubljana v okviru evropskega projekta URBforDAN vabi k sodelovanju v anketi. Ta bo pomagala pri izboru vsebin in ukrepov, ki bi jih prebivalci želeli videti na Šmarni gori. Odgovori bodo prispevali h kakovostnejši predstavi o prostoru in njegovih potencialih, so zapisali na spletni strani občine. Anketo lahko izpolnite do 31. marca.