S projektom Dojenju prijazno mesto do večje ozaveščenosti o prednostih dojenja

Novo mesto, 25. marca - Novomeška občina je ob materinskem dnevu z Unicefom Slovenija in novomeško bolnišnico predstavila projekt Dojenju prijazno mesto, pri katerem sodelujejo štiri mesta. Podžupanja Sara Tomšič je izpostavila, da bodo skozi program do konca avgusta 2022 skupaj s partnerji izvajali aktivnosti za višjo raven ozaveščenosti o pomenu in prednostih dojenja.