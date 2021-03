Skupna občinska uprava Maribor se širi na dodatna področja

Maribor, 25. marca - Mariborski župan Saša Arsenovič in vodja Skupne občinske uprave Maribor Zorica Zajc Kvas sta v sredo gostila županje in župane 18 občin ustanoviteljic omenjene skupne občinske uprave. Ta ob inšpektoratu, redarstvu in varstvu okolja letos širi svoje delovanje še na področja notranje revizije, civilne zaščite in urejanja prostora.