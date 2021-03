Nevladniki razočarani nad odločitvijo Sodišča EU v zvezi s podnebno tožbo

Luxembourg, 25. marca - Sodišče EU je danes dokončno zavrnilo podnebno tožbo evropskih družin proti Evropskemu parlamentu in Evropskemu svetu. V mreži nevladnih organizacij Climate Action Network (CAN) Europe ocenjujejo, da odločitev izraža bojazen pred pobudami državljanov in izkazuje nedostopnost pravnih sredstev v okoljskih zadevah EU.