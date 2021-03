Evroposlanci bodo predlog covidnega potrdila obravnavali po nujnem postopku

Bruselj, 25. marca - Evropski parlament bo predlog Evropske komisije o digitalnem zelenem potrdilu, ki bo olajšal varno in prosto gibanje med pandemijo covida-19, obravnaval po nujnem postopku in tako omogočil njegovo sprejetje do poletja, so danes odločili evroposlanci. Velika večina poslancev se je v razpravi zavzela za hitro uvedbo potrdila.