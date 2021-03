Janša in von der Leynova predvsem o krepitvi odpornosti EU

Bruselj, 25. marca - Premier Janez Janša in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sta imela danes dober in konstruktiven pogovor, predvsem o pripravah in prioritetah predsedovanja Slovenije Svetu EU. Največ pozornosti sta namenila krepitvi odpornosti EU tako v tej pandemični krizi kot v prihodnje, so sporočili v premierjevem kabinetu.