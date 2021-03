Uvodoma negativna gibanja na Wall Streetu

New York, 25. marca - Tečaji vrednostnih papirjev na borzi na Wall Streetu v začetku današnjega trgovanja še poglabljajo izgube, ki so jih začeli pridelovati ob koncu trgovanja v sredo. Tedenski podatki o številu prošenj za pomoč brezposelnim so sicer boljši od pričakovanih, višja od sprva izračunane je bila tudi gospodarska rast v zadnjem četrtletju lani.