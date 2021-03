V poskusni seriji v Planici grdo padel Norvežan Tande

Planica, 25. marca - V poskusni seriji prve tekme na finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici, ki se bo zaključil v nedeljo, je grdo padel Norvežan Daniel Andre Tande. Izgubil je oblast nad smučmi in padel na glavo na začetku preloma doskočišča, se nato valil po letalnici do dna, na kar so ga oskrbeli in odpeljali v zdravniško oskrbo.