Spar Slovenija praznuje 30 let

Ljubljana, 25. marca - Spar Slovenija je lansko leto, ki ga je zaznamovala epidemija novega koronavirusa, zaključil pozitivno in skladno s poslovnimi cilji. Podjetje je ustvarilo 909 milijonov evrov bruto prometa, kar je za 8,9 odstotka več kot leto prej. Družba letos praznuje 30 let od odprtja prve trgovine Spar v Sloveniji, so sporočili.