Tande grdo padel v poskusni seriji, Kobayashi najboljši

Planica, 25. marca - V poskusni seriji prve tekme na finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici, ki se bo končal v nedeljo, je grdo padel Norvežan Daniel Andre Tande. Izgubil je oblast nad smučmi in padel na glavo na začetku preloma doskočišča, se nato valil po letalnici do dna. Odpeljali so ga v zdravniško oskrbo.