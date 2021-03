V BiH prispelo prvo cepivo proti covidu-19 v okviru pobude Covax

Sarajevo, 25. marca - Bosna in Hercegovina je danes v okviru mednarodne pobude Covax prejela prvih 24.300 odmerkov cepiva Pfizerja in BioNTecha proti covidu-19. To je tudi prva večja količina cepiv proti covidu-19, ki jo je prejela država od izbruha pandemije, ki množičnega cepljenja še ni začela. Iz BiH medtem poročajo o rekordnih skoraj 2000 novih okužbah.