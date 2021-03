V Piranu in Portorožu na ogled dela Safeta Zeca

Portorož, 25. marca - Na osmih prizoriščih v Piranu in Portorožu bo od petka pa do vključno 30. junija na ogled razstava del bosanskega umetnika Safeta Zeca. Skupno bo na ogled 50 slik iz ciklov Objemi in Exodus, kar bo umetnikova največja samostojna razstava v Sloveniji doslej.